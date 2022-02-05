حظك اليوم برج الدلو السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الدلو أبرزهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الإماراتية أحلام والفنان السوري تيم حسن،والفنانة العالمية شاكيرا، وأوبرا وينفري.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مميز لمواليد برج الدلو، ، الذي يبدأ في 21 يناير وينتهى في 19 فبراير الجاري، فوجود القمر في منزل العلاقات يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي مبشر أيضا، فتستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة تشعرك بالراحة والسعادة.

عيوب برج الدلو

من عيوب مواليد برج الدلو تقلب المزاج وتغييره في لحظة دون أسباب واضحة، فقد يجلسون معك ويتحدثون طبيعيا وفجأة تجدهم لا يريدون تكملة الحديث والانصراف مما يسبب إزعاجا بالنسبة لمن حولهم، الذين يجدون صعوبة في توقع تصرفاتهم، وفي إيجاد طريقة للتعامل معهم، كما أنهم يخافون من الارتباط كثيرا، نظرا لعدم تفضيلهم للتخلي عن حريتهم التي يعشقونها فمبدؤهم في الحياة هو استمتع بحياتك واترك غيرك يستمتع بحياته.

ومن عيوب مواليد برج الدلو أيضا العناد فلا يتخلون أو يغيرون آرائهم أبدا مهما كانت خاطئة وكانوا متأكدين من ذلك حتى لا يكون لأحد آخر الأفضلية عليهم أو توجيههم، كما يعرف عنهم حبهم للانعزال والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات، كما أنهم متعصبون لآرائهم تماما وليس لديهم مجالا لتبني حلول وسطى.

مميزات برج الدلو

هم شخصيات مستقلة ولا يحبون لأحد أن يتحكم بهم، وعلى المستوى المهني فهم يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، وينجحون بها كثيرا، ولديهم قدرة على التواصل مع الآخرين ببراعة في مجال العمل، كما يفضّلون المهن الحرة، ويسعون إلى امتلاك عمل خاص بهم بعيدا عن تحكمات المديرين وأصحاب الأعمال نظرا لشخصياتهم الصعبة في التعامل واتخاذ الأوامر، ويتميزون في مجالات إبداعية مختلفة فلهم في فنون الجرافيك والرسم، كما يعرف عنهم على المستوى الشخصي التسامح لأبعد الحدود ويحبون إعطاء الفرص للآخرين وينسون ما فعلوه بهم من أذي وما سببوه لهم من جروح عانوا معها كثيرا في حياتهم، فدائما ما يضعون الأعذار لهم.