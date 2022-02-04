أحمد السعدني: كنت بنط من السور عشان أدخل المدرسة.. وقعدت في المعهد 8 سنين

حل الفنانان أحمد السعدني وأحمد رزق، ضيفين على برنامج برنامج «أحلى كلام» المذاع على قناة الحياة الفضائية ويقدمه الفنان أحمد فهمي، مساء الجمعة، وكشفا عن تفاصيل طفولتهما وأسرار حياتهما وعلاقتهما الشخصية.

طفولة أحمد السعدني

وقال «السعدني»، إنه كان طفلًا «شقيًا» خلال فترة الدراسة، معقبًا: «كنت بشع، وكنت شقي بس بلطافة كدة وعلوا سور المدرسة بسببي مرتين، بس مكنتش بنط عشان أخرج من المدرسة كنت بنط عشان أخش المدرسة، لأني كنت بروح متأخر ألاقيهم قفلوا الباب، وحتى في الثانوية العامة روحت الامتحان متأخر ونطيت من فوق السور عشان أخش، وأنا الوحيد اللي كان بينط من على السور عشان يخش المدرسة مش يهرب منها»، موضحًا أن مصروفه في وقت الدراسة كان جنيهًا واحدًا ثم ارتفع وأصبح خمسة جنيهات.

وأشار إلى أنه ظل يدرس في معهد الفنون المسرحية 8 سنوات لأنه كان يعمل في أثناء الدراسة، الأمر الذي كان يمنعه من الحضور، والحضور أمر مهم للنجاح.

طفولة الفنان أحمد رزق

من جانبه، علق الفنان أحمد رزق على مسألة الطفولة والقفز من سور المدرسة، وقال: «أنا مكنتش بعرف، كان كل الطلبة ينطوا من على السور وأنا أفضل واقف مش عارف، ووقتها كنت باخد مصروف ربع جنيه، وبعدين بقى 30 قرشًا وبعدين بقى نص جنيه، ووقتها كنت بعمل بيه كل حاجة، وكان مظبطني مكنتش حاسس إن فيه مأساة يعني، والكلام ده كان زمان، وكنت بجيب حاجة ساقعة وباكو بسكوت».

ولفت «رزق» إلى أنه من بين الأدوار التي أداها ولا ينساها عمله مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل «الرجل الآخر»، من إخراج مجدي أبو عميرة، ورغم أن دوره لم يكن طويلًا إلا أنه كان مميزًا والدور كان صعبا، ولكنه كان أول دور يرتبط الجمهور به.

وأوضح أن صداقته مع الفنان أحمد السعدني بدأت في أثناء عملها في مسلسل «سر الأرض»، ثم مسرحية «سكر هانم»، لافتًا إلى أن «السعدني» شخصية جيدة ومحبوبة.