أشرف زكي يفتح النار على مكاتب الكاستنج: «بتحصل فيها حاجات أخجل أقولها»

فتح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم، النار على مكاتب الكاستنيج، قائلا: «احنا في كارثة ومشكلة كبيرة، ومكاتب الكاستينج مفيش رقيب عليها وغير مسجلة وغير مصرح بها، بتعمل أي حاجة، وأنا أعرف أشياء أخجل أذكرها تحدث في بعض مكاتب الكاستنج».

فتيات يرفعن قضايا تحرش على مكاتب الكاستنج

وأضاف «زكي»، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على شاشة EXTRA NEWS، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «هناك فتيات رفعوا قضايا تحرش على مكاتب الكاستنج».

وتابع: «عندما طالبنا بحصول هذه المكاتب على رخصة من النقابة في القانون الخاص بنا لتدفع الضرائب لم توافق، وما يحدث الآن هو أن هذه المكاتب تفتح ورشة للتمثيل وتستعين بكوادر خارج النقابة ب+ينما يحصل أبناء النقابة على الفُتات».

وأكد أن دور النقابة ليس تشغيل الفنانين، مثلها مثل باقي النقابات، ولكن الدفاع عن المهنة وإتاحة فرص العمل، بمعنى أن هناك ضوابط إذا جرى تحقيقها يجدها الشباب.

واستكمل: «شكوتي من الكثير من شركات الإنتاج سواء المنتجين المنفذين أو بعض المخرجين أو بعض المنتجين، وعارف إن السوق مبقناش نقدم فيه حجم أعمال كبير تحديدا في رمضان، بس بدأنا نوزع على باقي السنة».

نعاني من زيادة الخريجين

وواصل: «أعاني من العدد المتزايد من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما أن فرص العمل لم تعد كثيرة، في الماضي، كنا ننتج 72 مسلسلا في 2011، بينما في رمضان الماضي لم نصل إلى 15 مسلسلا».

وأوضح أن من بين المشكلات التي تواجه النقابة؛ الاستعانة بعناصر غير نقابية، فضلا عن تكرار الوجه الذي يعتبر على رأس المشكلات التي يعاني منها الوسط الفني، وبالتالي يصعب إعطاء فرصة للوجوه الجديدة، متابعا: «الشاب اللي هيفتح بيت هيعيش إزاي؟ لا عنده مرتب شهري ولا عنده شغل».