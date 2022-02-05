الثقافة والإعلام بمجلس النواب: السينما والمسرح القوة الناعمة لمصر

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الفترة الماضية تم عقد الكثير من المناقشات الجادة عبر التعرض لكل المشاكل القوية التي يتعرض لها قطاع السينما والمسرح، كونهم القوة الناعمة المصرية، ونحن بصدد إيجاد حلول لتلك المشكلات.

«مصطفى»: نسعى لعودة الصناعة لسابق عهدها

وأضاف «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفي حال تم إنشاء صندوق مخصص للسينما عبر تشريعات تضمن للصناعة أن تعود لسابق عهدها فسيكون هذا الأمر جزء من الحل، «تحسين الأحوال والسعي لعودة الصناعة لسابق عهدها، والنقاش يحتاج لمزيد من التوضيح».

«مصطفى»: إنشاء مدينة للثقافة في العاصمة الإدارية يؤكد سعي الدولة للارتقاء بالفن

وأوضح أن الدولة لديها رغبة كبرى للارتقاء بالفن كونه أجنحه القوة الناعمة المصرية، حيث إن إنشاء مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة أحد المظاهر التي تؤكد سعي الدولة نحو ذلك، «الشركة المتحدة قادرة توصل لإنتاج أفلام عالمية، زي فيلم الممر اللي ممكن يمثل مصر في شاشات العالم كلها، وننتظر أعمال أكثر روعه وجمال».

وأكد أنه وخلال جلسات الاستماع التي يجريها المجلس لسن تشريع خاص بذلك القطاع فيقدم المجلس كل أشكال المساندة والدعم وهو الأمر الذي كثيرا ما يحدث تجاه مختلف القضايا، «كان عندنا في القانون نقطة خاصة بالضبطية القضائية للنقابة، وكان للأغلبية في البرلمان وجهة نظر تحترم، ولم ننجح نحن كداعمين للمشروع في توصيل وجهة نظرنا، والديمقراطية تحترم ورد الأغلبية يفتح لينا المجال في إعادة النظر مرة أخرى».