«الصحة» توفر تطعيمات الحمى ومسحات كورونا بـ4 أماكن للمسافرين لدعم المنتخب

وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتخصيص أربعة من مكاتب صحة، وهي مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون، لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما سيتم توفير مسحات كورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب، وذلك من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢، وذلك دعما لمنتخبنا الوطني، الذي يخوض المبارة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره السنغالي، والمقرر إقامتها غدا الأحد.