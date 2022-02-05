المدارس الدولية: استمارة التقديم صالحة لمدة عام.. ولا يدرج التوأم معا

أكّدت إدارة المدارس الرسمية الدولية، أنَّ استمارة طلب التقديم للعام الدراسي صالحة لمدة عام دراسي واحد، موضحة أنَّه في حالة إنجاب الوالدين توأمين، فلن يتمّ وضعهما في الفصل نفسه، إلا إذا وجد تقرير طبي يشير إلى عدم إمكانية الفصل بينهما.

وأضافت إدارة المدارس الرسمية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ إدارة أي مدرسة تحتفظ بالحق في طلب إزالة أو نقل ملف الطالب الذي يكون عمله أو سلوكه غير مرضي والذي استنفد عدد التحذيرات الرسمية، مؤكّدة أنه لن يجرى ردّ أي مبالغ في مثل هذه الظروف وللمدير الحق في مطالبة الوالدين بسحب طفلهما من المدرسة إذا كانت الرسوم مستحقة.

ونوهت إلى أنَّه من الضروري أن يكون الآباء أو الأوصياء قد أكملوا طلب الالتحاق بالمدرسة مع جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك تفاصيل القضايا الأكاديمية والسلوكية والاجتماعية وفي حالة اكتشاف أنَّ المعلومات قد جرى حجبها حول إلحاق التلميذ بالمدرسة يمكن إلغاؤها لأنه لن يتمّ قبول الطلبات غير المكتملة.

يجوز استخدام صور الطفل في المواد الترويجية

وأكّدت أنَّه يجوز لإدارة المدرسة استخدام الصور ومقاطع الفيديو والأفلام الخاصة بالطفل في المواد التروّيجية مثل موقع المدرسة والعروض التقديمية بالشرائح الداخلية والكتيبات في ظل الظروف القصوى ويحق لإدارة المدرسة فعل ذلك، لافتة إلى أنَّ الآباء والمعلمين ومديري المدارس هم جزء من فريق واحد والعلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس على أساس التعاون واحترام متبادل.

وأوضحت إدارة المدارس الرسمية الدولية أنَّه إذا كان لدى أحد الوالدين مخاوف أو استفسار أو شكوى فيجب إرسال ملاحظة في كتاب الارتباط إلى المعلم توضح المشكلة وإذا لم يحصل على إجابة من المعلم يمكن الاتصال بمكتب استقبال المدرسة لمتابعة الشكوى وإذا لم يتلق ردًا فيمكن مخاطبة المدير في كتاب الارتباط والاتصال بمكتب استقبال المدرسة لتحديد موعد مع المدير وإذا كان أحد الوالدين بحاجة إلى التحدث إلى أحد المعلمين أو المدير فعليه ملء نموذج طلب الاجتماع ثم ستتولى إدارة المدرسة بتحديد موعد لحل المسألة.