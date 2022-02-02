مواعيد التقدم للالتحاق بـ المدارس الرسمية الدولية والأوراق المطلوبة

منذ ساعات بدأ التقديم على المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تكون خاضعة لإشراف وزارة التعليم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي مواعيد التقدم للالتحاق بالدراسة في المدارس الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

مواعيد الدراسة بـ المدارس الرسمية الدولية

وتكون الدراسة في المدارس الرسمية الدولية، بجميع المدارس بالمنهج البريطاني IGCSE، كما تكون الصفوف داخل المدرسة للعام الدراسي 2022 - 2023، من FS1 وحتى Year 4.

ووفق بيان لمؤسسة المدارس الدولية الحكومية، يمكن التقديم للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال ومختلف الصفوف الدراسية، وفق إعلان كل مدرسة دولية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمتد فترة باب التقديم لمرحلة FS1 من الثلاثاء 1 فبراير 2022 وحتى الثلاثاء 1 مارس 2022.

كما تمتد فترة التقديم على مرحلة FS1 من 4 سنوات إلى 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

وأعلنت مؤسسة المدارس الدولية في مصر، فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، بداية من الثلاثاء 1 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

وجرى فتح باب التقديم في المدارس فى الفروع التالية (العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ).

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية

إحضار 12 صورة شخصية، بالإضافة إلى صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها.

- أصل شهادة الميلاد للطفل بالكمبيوتر.

- أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا في الرقم القومي.

- يجرى طباعة النموذج المعد للتقديم الإلكتروني بعد استكمال جميع البيانات به وإرفاقه مع الأوراق المطلوبة في ملف مع وضع ملصق أعلى الطرف الأيسر عليه بيانات الطفل.

قواعد للالتحاق بالمدارس الدولية الحكومية

ونوهت المدارس إلى أنَّه لا يوجد بالمدرسة play school ولا يوجد أتوبيسات بالمدرسة، كما يجرى شراء الزي المدرسي عن طريق ولي الأمر وليس عن طريق المدرسة تمامًا.