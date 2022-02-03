طقس الإسماعيلية: رياح شديدة وتحذيرات من أمطار وانتظام الملاحة بالقناة

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس غير المستقر، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، لوجود نشاط للرياح داخل المدينة، وعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وتسببت الرياح في عاصفة رملية داخل مدينة الإسماعيليةـ لتناثر ذرات الغبار والأتربة بشكل كبير في شوارع المحافظة وعلى الطرق الصحراوية.

تحذيرات من سقوط الأمطار

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من حالة من الطقس السيء تسود المحافظة على مدار 3 أيام متواصلة، تبدأ من اليوم وحتى السبت المقبل.

وقالت الصفحة في بيان رسمي، إنه طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، من المتوقع سقوط أمطار قليلة اليوم الخميس، تزيد إلى غزيرة غدا الجمعة، وقد تكون رعدية في بعض الأماكن.

وحذرت الصفحة المواطنين من التواجد أسفل الأعمدة الكهربائية أو اللافتات الدعائية، خاصة مع نشاط الرياح الكثيف خلال هذه الأيام، وتحذيرات الأرصاد من سوء الطقس.

رفع حالة الطوارئ

من جانبه وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى داخل كافة المراكز والمدن والأحياء، وتفعيل خطة الطوارئ وانتشار الفرق في الشوارع.

ونبه اللواء شريف بشارة، على ضرورة التدخل الفوري والعاجل حال وقوع أي طارئ بالتزامن مع حركة الرياح في المدينة وعلى الطرق السريعة، فيما طالب نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع كافة رؤساء المراكز والأحياء.

انتظام الملاحة في قناة السويس

وشهدت قناة السويس، اليوم الخميس، انتظاما في حركة الملاحة داخل مجرى القناة، وانتظام قوافل العبور الشمالية والجنوبية دون أي تأثير على حالة الطقس.

وأكدت المصادر الملاحية على أن السفن تعبر القناة في أمان تام وأن حركة الرياح لم تؤثر نهائيا على المجرى الملاحي أو حركة السفن.