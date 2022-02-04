اليوم.. الإسماعيلية تشهد طقسا سيئا وسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد عن بعض التقلبات خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وسقطت أمطار متوسطة على المدينة، كانت شديدة نوعا ما على النواحي الشمالية للمحافظة، منخفضة الشدة على بعض المناطق الأخرى.

أمطار كثيفة طوال اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئ، وسقوط أمطار كثيفة على مدن القناة وسيناء بالتزامن مع سقوط أمطار على المحافظات الساحلية والقاهرة وشمال الدلتا.

فيما، نبهت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الخميس، على المواطنين بالحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى طوال ساعات ذروة الموجة السيئة.

وناشد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، المواطنين بعدم التواجد قرب أعمدة الإنارة ولافتات الدعايا والإعلانات الموجودة بالشوارع لعدم تعريض حياتهم للخطر.

طوارئ في الإسماعيلية

قال «بشارة» إنه تم رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في المحافظة مع تفعيل خطة الطوارئ وانتشار الفرق وسيارات شفط المياه في الشوارع، موجها بسرعة التعامل مع أي تجمع للمياه سواء داخل المدينة أو في المركز والمدن والربط مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن الخطة، كما وجه نائبه أحمد عصام الدين، بالتواصل المستمر مع كافة رؤساء المراكز والمدن ومتابعة أي حدث طارئ.

سيولة مرورية على الطرق

بالنسبة للطرق، شهدت الإسماعيلية سيولة مرورية على كافة الطرق في الساعات الأولى من الصباح دون وجود أي حوادث، وانتشر رجال المرور على محور 30 يونيو، وطرق: «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، «الإسماعيلية - بورسعيد»، «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وحذر رجال المرور، المواطنين من السير بسرعة على الطرق السريعة والصحراوية للحد من الحوادث المرورية، خاصة مع سوء الأحوال الجوية.