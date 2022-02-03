والدة المجني عليه في جريمة الإسماعيلية: «إعدام المتهمين هيريح قلبي»

قالت والدة الشاب ماهر أبو عودة، المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، والذي تعرض للقتل ببندقية خرطوش الجمعة الماضية، إنها لا تريد سوى القصاص من المتهم.

وتابعت: «أشوفه بعد ما يتقبض عليه ويتحول للمحكمة محكوم عليه بالإعدام بعد ما قتل ابني وهو خارج من صلاة الجمعة وبدون ذنب وبدم بارد».

والدة المجني عليه: ابني كان بيدافع عننا

وقالت والدة المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»: «ابني كان راجع من الصلاة وواقف قدام أرضه وكان مانعهم من المرور منها لكنهم هددوه بالقتل ونفذوا فعلا قدام الناس وفي عز الظهر وحاولوا يقتلوا أخوه».

وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهمين كانوا حوالي 8 أشخاص بينهم شقيقان، أطلقوا النار على ابنيها ماهر وأحمد، مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الآخر بطلقات نارية في البطن والقدمين.

وطالبت والدة المجني عليه بسرعة إلقاء ضباط البحث الجنائي، القبض على المتهم الثاني في الواقعة بعد ضبط المتهم الأول وضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار على المجني عليهما.

وقالت: «لما وصلوا قدام البيت حاول ابني يبعدهم ويدافع عننا وعن أطفاله وأسرته لكنهم ضربوا النار عليه ومات فورا وأصابوا ابني التاني وحاولوا يقتلوه».

المجني عليه لديه طفلة «4 أعوام» وزوجته حامل

وقالت والدة القتيل إن ابنها لديه طفلة (مريم)، 4 سنوات فقط، ومن المفترض أن تضع زوجته المولود الثاني خلال أشهر قليلة، لكنه قدر له ألا يرى والده بعد وفاته على أيدي هؤلاء المسلحين.

وأشارت إلى أن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية منذ ليلة الجريمة وقاموا بتفريغ منزلهم من كافة محتوياته ونقلها إلى مكان آخر وخططوا لقتل المجني عليه صباح اليوم التالي.

القبض على 3 متهمين

وألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس، القبض على 3 أشخاص من المتهمين بتنفيذ جريمة القتل والشروع في قتل شقيق المجني عليه، ومن ضمن المقبوض عليهم أحد المتهمين الرئيسيين، فيما تكثف المباحث جهودها لضبط شقيقه المتهم الثاني.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في ضبط السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية خرطوش)، وأعيرة نارية تم استخدامها في الواقعة، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط منزل المجني عليهما حتى الآن.