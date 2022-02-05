«شعرواي»: «صوتك مسموع» تلقت أكثر من 430 ألف رسالة ونجحت في حل 78.4 ألف شكوى

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات، استقبلت حتى الآن أكثر من 430 ألف رسالة عبر كل وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على فيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وتضمنت الرسائل 81 ألف شكوى، نجحت المبادرة في حل 78.4 ألف شكوى بنسبة 96.6% وجار حل 572 شكوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم ومشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها على الفور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضا المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار شعراوي في تقرير تلقاه من مبادرة «صوتك مسموع»، إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يناير، ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1476، ويليها الإشغالات 892، ثم مخالفات البناء 110، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 82، والفساد 9، والتي تم إحالتها جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى الشكاوى التي تلقتها المبادرة بشأن مبادرة «حياة كريمة» التي بلغ عددها 40.

11 ألف رسالة فى يناير

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتا إلى أن خدمة واتس آب تلقت خلال شهر يناير نحو 11 ألف رسالة منها 2181 شكوى تم حل 1747 بنسبة 80% وجار حل 434، كما تلقت صفحة المبادرة على موقع فيسبوك، والتي يتابعها أكثر من 69 ألف شخص فورد إليها 405 شكاوى تم حلها بنسبة 68,9%، أما البريد الإلكتروني للمبادرة فاستقبل 23 شكوى، كما تلقى الخط الساخن 494 اتصالاً تليفونياً من المواطنين تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة.

ثقة المواطنين

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ«صوتك مسموع» نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلى اختلاف المبادرة عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوى المواطنين، نظراً لاعتمادها على أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك وواتس آب للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.

منظومة الشكاوى

ولفت اللواء شعراوي، إلى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل، وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها، مشيرا إلى أنَّ المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.