التنمية المحلية: «صوتك مسموع» استجابت لـ94 شكوى في قرى «حياة كريمة»

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ مبادرة صوتك مسموع تلقت 123 شكوى خلال 2021، تتعلق بمتطلبات سكان القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجرت الاستجابة لـ94 شكوى منها بنسبة 76.4% من إجمالي الشكاوى.

توحيد الجهود للتصدي للفقر متعدد الأبعاد

ولفت شعراوي بحسب تقرير تلقاه من المبادرة عن جهودها في 2021، إلى أهمية توحيد وتكامل جهود قطاعات الوزارة، لحل شكاوى سكان قرى المبادرة الرئاسية والتصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم في كل محافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الشكاوي التي تلقتها مبادرة «صوتك مسموع»، تنوعت بين 53 شكوى تتعلق بمحور إحلال وتجديد منازل وسكن كريم، وهو أحد محاور «حياة كريمة»، إضافة إلى 27 شكوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى، و24 شكوى خاصة بتوصيل مرافق، و5 شكاوى لإدارج قرى بمبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى تطوير 6 قرى، وإنشاء قريتين جديدتين، وشكويين تتعلق إحداهما بنقل تبعية قرية من مركز إلى آخر، والأخرى خاصة بالإعفاء من مصاريف التصالح.

مطالب عاجلة لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية

وتلقت المبادرة بحسب التقرير، 20 شكوى تتعلق بمطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية في مراكز أسيوط ومنفلوط وساحل سليم وأبو تيج والبداري ومنفلوط وديروط والفتح بمحافظة أسيوط، و14 شكوى في مراكز المنيا وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة ودير مواس بمحافظة المنيا، و10 شكاوى في مركز إسنا بالأقصر، وتم إدراج مطالب المواطنين في خطة العام المالي الحالي لحياة كريمة، وخطة العام المالي المقبل، أو خطط الوزارات المركزية التي تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التي تنفذها من خلال حياة كريمة.

وأوضح اللواء شعراوي أنّ «صوتك مسموع» تلقت أيضا 8 شكاوى تتعلق بدعم احتياجات القرى في مراكز بسيون وزفتى وسمنود والمحلة الكبرى بالغربية، و5 شكاوى في مراكز الحسينة وصان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، والمنزلة وشربين وتمي الأمديد بالدقهلية وشبين القناطر وقليوب وطوخ بالقليوبية، و7 شكاوى في مراكز أشمون والخطاطبة والشهداء بالمنوفية، ودار السلام والمراغة وجرجاو والبلينا بسوهاج، و6 شكاوى في مراكز دشنا والوقف وقوص ونجح حمادي بمحافظة قنا.

الاستجابة لسكان التجمعات الأكثر احتياجا في الريف

وأضاف الوزير أنّ صوتك مسموع مستمرة في تلقي الشكاوى الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف، والاستجابة لشكواهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة في القرى المنفذ بها حياة كريمة، وتحقيق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة صوتك مسموع بالتنسيق مع قطاعات الوزارة.

وبحسب بيان عن الوزارة، يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة، عن طريق رقم واتساب 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.