«التنمية المحلية»: حل 72 ألف شكوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع»

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنَّ مخالفات البناء تصل 4.4%، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 2.5%، كما أن مكافحة الفساد 0.3%، لافتًا إلى أنَّ اليوم هو الاحتفال بمرور 3 سنوات على مبادرة «صوتك مسموع»، التي أسهمت في تقليل رسائل الشكوى من 391 ألف رسالة منهم 74 ألف شكوى، وتمّ الانتهاء من حلول 72 ألف شكوى.

1163 شكوى عن القمامة أكتوبر الماضي

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، اليوم السبت، أنَّ أول ما تلقي عليه الضوء فى مبادرة «صوتك مسموع» هو إزالة القمامة، كاشفًا أنَّ جميع الشكاوى المقدمة للقمامة خلال شهر أكتوبر الماضى 1163 شكوى، مما يعادل 60%، حتى أن وصلت الشهر الماضي إلى 54%.

وأكّد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنَّ الخدمات الحياتية التي يحتاج إليها المواطن نسعى لتقديمها له، مشيرًا إلى أنَّ هناك متخصصين في 5 قطاعات رئيسية بالدولة يعملون على تلبية خدمات المواطنين إضافة لشكاوى مبادرة «حياة كريمة».

66 ألف شخص يتابعون صفحة «صوتك مسموع»

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنَّ المتابعين لهذه الصفحة يصلون إلى 66 ألف متابع، موضحًا أنَّ رقم واتس آب الذي يتسقبل عليه فريق عمل «صوتك مسموع» جميع الشكاوى هو 01150606783، التي تلقت 8 آلاف و397 رسالة تضمنت 1618 شكوى، وقد تمّ الانتهاء من حل 1280 شكوى منها

ونوه «قاسم»، إلى أنَّ الرد على الشكاوى بكل أنواعها بشكل سريع وفي ساعات، مبينًا أنَّ التعامل مع الشكاوى يتمّ وفقًا لمنظومة عمل واضحة بكافة عالية في جميع المحافظات، متابعًا أنَّ عدد شكاوى محافظة القاهرة تصدّرت المشهد في عدد الشكاوى، تلتها محافظة الجيزة، وبعدها محافظة الإسكندرية، وآخر محافظة هي المنوفية.