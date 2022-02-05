غيوم كثيفة تغطي سماء جنوب سيناء.. جبل سانت كاترين يسجل 6 درجات تحت الصفر

تتعرض محافظة جنوب سيناء لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع حالة الطقس السيئ التي بدأت تضرب المحافظة منذ أول أمس الخميس، وأُغلق على إثرها ميناء نويبع البحري 24 ساعة بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم السبت، إنه جرى إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح أمس لتحسن الأحوال المناخية، مشيرا إلى أن جميع الموانئ البحرية والمطارات بالمحافظة تعمل ولم تغلق.

وذكر أن هناك رياحا باردة وسحبا تغطي المحافظة، مع تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

جبل سانت كاترين 6 تحت الصفر

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة فجر اليوم فوق جبل سانت كاترين بلغت 6 تحت الصفر، وفوق قمة جبل موسى 3 تحت الصفر، وفي المدينة بلغت درجة الحرارة 3 درجات.

وأضاف بأن المدينة مغطاة بالكامل بالسحب الكثيفة، والأجواء مهيأة لسقوط أمطار، مشيراً إلى أن جبل موسى استقبل ليلة أمس قرابة 850 سائحا قضوا الليل فوق قمة الجبل، ونزلوا إلى زيارة مدينة سانت كاترين ثم عادوا إلى شرم الشيخ ودهب.

رفع درجة الاستعداد

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن منذ بداية موجة الطقس السيئ تحسبا لسقوط أمطار وسيول، مشيرا إلى أن مديرية التموين استعدت لمثل هذه الظروف المناخية حيث يوجد مخزون استراتيجي بالمخازن يكفي احتياجات المواطنين مدة أربع شهور تقريبا من الأرصدة التموينية، وقال إن المحافظة لديها سيناريو للمواجهة حالة سقوط الأمطار والسيول.