محافظ جنوب سيناء: المطارات والموانئ تعمل بشكل طبيعي بعد" سيول كاترين"

أثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جهود مدينة سانت كاترين، بالتعاون مع أهالي المدينة في السيطرة على السيول التي ضربت منطقتي وادي الأربعين ووادي جبال، أمس.

وأوضح المحافظ أن مدينة سانت كاترين تعرّضت للسيول مرتين خلال 10 أيام فقط، وسارت السيول في مجراها الطبيعي، مؤكدًا تحسن حالة الطقس بكافة مدن المحافظة، وجميع الطرق والمطارات والموانئ البرية والبحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.

من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى التعامل مع السيول بالمعدات الثقيلة الخاصة بالوحدة المحلية، لفتح مداخل الوديان والتجمعات التي مرت بها السيول، وأضاف أنه جارٍ رفع الإطماءات الرملية والحجرية من الطريق الرئيسي، وجميع الطرق المؤدية للمدينة مفتوحة، دون أي خسائر بشرية أو مادية جراء السيول.