«الصحة» تعلن زيادة نسب الإشغالات بالمستشفيات بسبب «أوميكرون»

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة متوسطة بنسب الإشغالات بالمستشفيات بسبب انتشار متحور أوميكرون، وقال الدكتور حسام عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن نسب كبيرة من الموجودين في الرعايات داخل المستشفيات لم تحصل على اللقاح، ونواجه مشكلة مع بعض أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في إقناعهم بالحصول على لقاح كورونا بحجة الإصابة ببعض الأمراض.

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لوجود جرعة رابعة في مصر، مؤكدا على أن منظمة الصحة العالمية لم توصي بها، وقالت إن الوصول بالمستهدف من المواطنين هو الأهم في المرحلة الحالية والجرعات التنشيطية مهمة، ولكن التطعيم بالجرعات الأساسية «الأولى والثانية» الأهم، متابعا أن اللقاحات مهمة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، هناك خطة للدولة لمواجهة فيروس كورونا وكل متحوراته، وهي تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى تطعيم 42% من المستهدف حتى الآن، كاشفا عن عدد الجرعات المستهلكة من لقاحات كورونا في مصر والتي وصلت إلى 65.402.455 جرعة.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا، مطمئنا المواطنين من جميع لقاحات كورونا، وقال إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق منها.

وأكدت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين بأهمية العودة لوزارة الصحة والسكان للإطلاع على كل مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية لها.