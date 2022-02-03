«الصحة»: 99% من المتوفين بكورونا في مصر لم يحصلوا على اللقاح

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحكومة المصرية أعطت للمواطنين 63 مليون جرعة من لقاح كورونا، موضحا أنه جرى تطعيم 43% من الفئات المستهدفة، ما ساهم في التخفيف من حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من ظهورها بشكل أكثر حدة، متابعا: «لقاحات كورونا آمنة وفعالة، و99% من المتوفين بهذا الفيروس في مصر لم يحصلوا على اللقاح».

أسعار مسحات كورونا بعد التخفيض

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن تخفيض سعر مسحة كورونا جاء لتخفيف المعاناة على المرضى، وتشجيعهم على إجراء المسحات، وشمل التخفيض كذلك مسحات المسافرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر للمصريين والأجانب، لتصبح قيمة المصروفات 650 جنيها، بدلا من 900 جنيه، و750 جنيها للأجانب بدلا من 1200 جنيه.

وأضاف متحدث الصحة أن تحليل «antigen rapid»، أصبح سعره 175 جنيها للمصريين، و225 جنيها للأجانب بدلا من 320 جنيها، وذلك بعد التخفيضات الأخيرة.

«الصحة» تؤكد أهمية الحصول على لقاح كورونا

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، دعوته للمواطنين بشأن الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، معلنا توافر كافة اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أنها مستمرة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.