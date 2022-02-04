كورونا في مصر.. الصحة تعلن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس لـ84.2%

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت التقارير وصل معدل الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل الصحي إلى 84.2%، وطالبت الوزارة في تقرير رسمي لها من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.

تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا، داعية المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، نافية تسجيل المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وقالت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تؤخذ من خلال رسالة ترسلها وزارة الصحة مباشرة للمواطنين بعد مضي 6 اشهر.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وتابعت الوزارة هناك ارتفاع في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا على مستوى جميع المحافظات، مشيرة إلى أسباب الارتفاع والتى تمثلت في انتشار متحور أوميكرون وكذلك تهاون بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأكدت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو القلق بشان الأعراض الجانبية فتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وحساس بالتعب والإرهاق فقط وهي تزول في غضون يومين لا أكثر.