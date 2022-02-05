وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها برشيد الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وتضم المدينة جميع أنواع الإسكان «السياحي – المتوسط – الاجتماعي»، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وتُعد متنفسا سياحيا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة.

وقال وزير الإسكان، إنه تبلغ مساحة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، 268 فداناً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 564 وحدة سكنية، 25 عمارة، بالإسكان الساحلي المتميز، بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات بعدد من العمارات، وجارٍ أيضا بالمدينة تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي 33 عمارة، بنسبة إنجاز عالية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

خطة العام المالي الحالي تقدر بـ177.5 مليون جنيه

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية رشيد الجديدة، أن خطة العام المالي الحالي تقدر بـ177.5 مليون جنيه، ويجري حالياً استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، بجانب البدء في أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر لتغذية المرحلة العاجلة للمدينة بطاقة 2000 م3/ يوم، كما أنه من المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الإستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية، وكذا تم تخصيص مساحة 35 فدانا لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وجار البدء في تنفيذها، وكذلك تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 20000م2 لتنفيذ مدرسة بالمرحلة الأولى، وتخصيص أراض لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين، كما أنه مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر بمساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

المدينة تبعد عن الطريق الساحلي الدولي نحو 10 كم

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أن المدينة تبعد عن الطريق الساحلي الدولي نحو 10 كم، وستشمل مناطق خدمات، وأحياء سكنية تضم مستويات الإسكان المتنوعة، والمشروعات العمرانية المتكاملة، والمشـروعات الترفيهية والسياحية، للاسـتفادة من الموقع المتميز لتلاقي نهر النيل مع البحر المتوسط، حيث تقع المدينة في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط.