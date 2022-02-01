بريد الوطن .. وجِّه بزيادة أعداد مينى باص «الشروق» يا وزير الإسكان

نعانى، نحن سكان مدينة الشروق، فى منطقة بوابة 2 على طريق السويس، من نقص المواصلات التى تمر بهذه المنطقة وتحملنا إلى داخل القاهرة، حيث لا يوجد غير مينى باص واحد يتحرك من منطقة الموقف، ويمر علينا وهو مزدحم للغاية، فلا يتوقف لتحميل ركاب جدد، ونضطر لاستقلال مواصلة داخلية لنصل للموقف حتى نحصل على موطئ قدم داخل المينى باص، وإذا فاتنا الباص، هناك بديل فى مدينة بدر أو مدينتى، والوصول إليهما بالمواصلات الداخلية، وبعبور الطريق السريع، وما يمثله من خطورة كبيرة على حياتنا، وعند العودة يتأخر المينى باص كثيراً، نناشد وزير الإسكان، توجيه المسئولين بزيادة أعداد المينى باص، خاصة فى أوقات الذروة.

عن السكان: إسراء ياقوت

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