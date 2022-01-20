بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة أرملة، أسكن وحدى فى شقة بشارع المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة، فى عقار قديم جداً صدر له قرار إزالة، وهو شديد الخطورة، وملىء بالتصدعات والتشرخات، وهو ما يجعلنى مشتتة، غير مستقلة، وقلقة، ولا أستطيع الإقامة الدائمة فى المنزل، خوفاً أن ينهار فوق رأسى، وانتقل من فترة لأخرى لأقيم مع ابنى فى شقته كضيفة، أشعر بثقلى على زوجة ابنى، وعلى حياتهما، وأسأل نفسى على الدوام، ماذا سأفعل إذا انهار العقار علىّ، وإلى أين سأذهب، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للحالات القاسية.

نادية مصطفى عبدالكريم- الدرب الأحمر - القاهرة

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