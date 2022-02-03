أسهل طريقة لرفع المستندات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا

يتساءل كثير من المواطنين، عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية، التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مشروعات «سكن مصر، دار مصر، وJANNA»، بمساحات شقق تبدأ من 100 متر، وتصل إلى 150 مترا.

ويبحث الراغبون في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، عن طرق التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدات المطروحة، التي تتطلب مجموعة من الخطوات المهمة والضرورية، لضمان نجاح عملية تقديم طلب حجز أي من وحدات المشروعات المعلن عنها.

طريقة رفع المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين خدمة الحجز إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الخاص به، أثناء تقديم طلب حجز وحدة سكنية، يجب مراعاة مجموعة من الإجراءات المهمة، حتى تكتمل العملية بنجاح، منها رفع المستندات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ويشترط لاستكمال طلب الحجز على الموقع، بعد استكمال البيانات الخاصة، رفع المستندات المطلوبة، مثل: استمارة حجز الوحدات، الإقرار الموقع من العميل، شهادات الدخل، وغيرها المستندات، التي يمكن رفعها بسهولة من خلال اتباع مجموعة 8 الخطوات.

8 خطوات لرفع الأوراق المطلوبة

- يدخل الراغب في إتمام حجز الوحدات السكنية، على موقع: صندوق الإسكان الاجتماعي.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات، من خلال الضغط على «مركز خدمة المواطنين».

- الضغط على أيقونة «طلبات».

- اختيار «طلب رفع أو استكمال الباينات».

- تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب أو الشريك بالتضامن.

- إدخال رقم المرور الخاص بحساب المواطن على الموقع.

- استكمال البيانات الموجودة المطلوب إدخالها.

- رفع استمارة حجز الوحدات، وإقرار العميل الموقع، وشهادات الدخل، وأي من المستندات الأخرى التي يطلبها الموقع.