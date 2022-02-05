إنتاج سيارات فورد سيتراجع عالميا.. الشركة تكشف السبب

تعتزم شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات، تخفيض الإنتاج في 8 مصانع من مصانعها، وأرجعت الشركة ذلك لأسباب تتعلق بنقص الرقائق الإلكترونية، مما سيؤثر على الإنتاج من سيارات فورد عالميا.

تعليق خفض الإنتاج في 8 مصانع

وقالت متحدثة باسم شركة فورد موتور في بيان، إن الشركة تعتزم تعليق أو خفض الإنتاج في ثمانية من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا طوال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الأسباب وراء هذا هي القيود المتعلقة بتوريد الرقائق.

تحذيرات بسبب نقص الرقائق

وتأتي التغييرات بعد يوم من تحذير صانع السيارات من أن نقص الرقائق سيؤدي إلى انخفاض في حجم السيارة في الربع الحالي.

توقف إنتاج شاحنات البيك أب من طراز F-150

وبحسب الشركة، سيتم تعليق الإنتاج في المصانع في ميشيغان وشيكاغو وكواوتيتلان بالمكسيك، وفي مدينة كانساس سيتوقف إنتاج شاحنات البيك أب من طراز F-150، بينما سيتم تشغيل وردية واحدة لإنتاج شاحنات ترانزيت.

تشغيل وردية واحدة أو جدول زمني مخفض في المصانع

وستقوم شركة صناعة السيارات في ديترويت أيضًا بتشغيل وردية واحدة أو جدول زمني مخفض في مصانعها في ديربورن وكنتاكي ولويزفيل، أثناء إزالة العمل الإضافي في مصنع أوكفيل في كندا، وستكون جميع التغييرات سارية للأسبوع الذي يبدأ في 7 فبراير الجاري.

تراجع الأسهم

وشهدت أسهم شركة فورد تراجع يوم أمس الجمعة، بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات دخلاً ربع سنويًا أقل من المتوقع، فيما تشير التوقعات إلى تعافيًا أبطأ في إنتاج السيارات لعام 2022 مقارنةً بشركة جنرال موتورز المنافسة.

توقعات بتحسن الإنتاج بالنصف الثاني

وقالت شركة فورد الأمريكية، إنها تتوقع أن يكون هناك تحسن في حجم المركبات بشكل كبير في النصف الثاني من العام الجاري 2022.