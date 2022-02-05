تجديد محطات مياه أبو تيج والوليدية والوادي الجديد بـ26 مليون جنيه

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال التنفيذية الجارية بمحطة رفع صرف صحي الوليدية، وأعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبوتيج (3)، وإحلال وتجديد غرف محابس المياه بقطاع الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور مهندسي الشركة والمقاولين القائمين على الأعمال التنفيذية الجارية والجهات المشرفة على التنفيذ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية بمنطقة شرق أسيوط، والجاري عمل إحلال وتجديد لها بتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه، لعمل إحلال وتجديد لـ(3) طلمبات، ورفع تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل/ث، ورفع مانومترى 76 متر، فضلا عن تهيئة الموقع العام للمحطة، ورفع كفاءة المطرقة المائية واللوحات الكهربائية الموجودة بالمحطة، وجار الانتهاء من تجهيز بوابة للمحطة ، والإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بغرفة محابس المحطة.

كما ناقش الإجتماع أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة رفع صرف صحي أبوتيج(3)والموجهة لأعمال إحلال وتجديد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 25 ل/ث، ورفع مانومترى 25 متربالإضافة إلى الإنتهاء من الأعمال الميدانية بالمحطة بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيها.

إحلال وتجديد غرفة محابس الوادي الجديد

وفى نهاية الاجتماع، تم مناقشة أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لـ(230) غرفة محابس بقطاع الوادي الجديد بمركزى الخارجة وباريس، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، من خطة الإحلال والتجديد المخصصة للعام المالى 2021-2022.

إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة

وشدد درة أثناء الإجتماع على ضرورة نهو الأعمال التنفيذية فى المواعيد المحددة، والتغلب على أي عقبة تحول دون تحقيق الاستفادة المرجوة بالقطاع الخدمي بوضع حلول جذرية لهذه العقبات، لتحقيق أكبر استفادة للمنتفعين بصورة ممكنة حتى لا تتجه خطة سير العمل الى نحو يبتعد بها عن هدفها المنشود.