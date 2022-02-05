القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية

يبحث الكثيرون من المشجعين، في الوقت الحالي، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم بث مباشر، في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، والمقامة في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم

وحازت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم، على اهتمام الكثير من مشجعي كرة القدم ومتابعي البطولة من الدول العربية، والتي يمكن مشاهدتها من خلال تنزيل تردد قنوات أبوظبي الرياضية، التي أعلنت في وقت سابق من البطولة، بث كأس العالم للأندية 2021، من خلال تحميل القناة عبر تردد 12226 أفقي على القمر الصناعي النايل سات إضافة إلى تردد 12467.5 أفقي.

ولا تذيع قنوات أبوظبي الرياضية وحدها اللقاء، ويمكن للجمهور مشاهدة المباراة بين الفريقين عبر أبوظبي إكسترا «منصة استارز بلاي» STARZPLAY.

تردد قنوات SSC

كما أعلنت قنوات SSC بث منافسات كأس العالم للأندية داخل المملكة العربية السعودية، وترددها على القمر الصناعي عرب سات كالتالي.

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

أما عن تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لكأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات فهو:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

لقاء بالميراس البرازيلي

يشار إلى أنّ الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري سيواجه مع بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي من البطولة، إذ تأتي المشاركة الثانية للفريقي البرازيلي في كأس العالم للأندية، بعد أن لعب في النسخة السابقة ولم يقدم وقتها الأداء المنتظر منه مكتفياً بالمركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح.