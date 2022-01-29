الأهلي يعلن غياب بيرسي تاو عن كأس العالم للأندية رسميا

قال أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي للناشئين، والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق الأول، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح أن بيرسي تاو، يحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع على الأقل، يعود بعدها للتدريبات الجماعية للفريق، وبالتالي أصبح غيابه مؤكدًا عن بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 3 فبراير المقبل.

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