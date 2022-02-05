والدة بسنت خالد من أولى جلسات محاكمة المتهمين: «عاوزة ناري تبرد»

أعلنت «هناء»، والدة الطالبة الراحلة بسنت خالد، 17 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني» بالغربية، حضورها أول جلسات محاكمة المتهمين.

وذكرت الأم في تصريح لـ«الوطن»، أنها حرصت على حضور أول جلسة في محاكمة المتهمين في واقعة وفاة ابنتها «بسنت» رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة، إذ أنها مصابة بجلطة، لكنها أصرت على الحضور، قائلة «عاوزة ناري تبرد شوية».

وقالت الأم، إنها تطالب بالقصاص والعدل ورجوع حق ابنتها من المتهمين الخمسة الذين أدينوا بعد تحقيقات النيابة، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات.

محاكمة 5 في قضية بسنت خالد

وتنظر، اليوم، محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، أولى جلسات القضية رقم 25 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها خمسة أشخاص في واقعة إنهاء الطالبة بسنت خالد شلبي لحياتها، إذ ضُبط أربعة متهمون، وطلبت النيابة في قرارها بسرعة ضبط المتهم الخامس، ووجهت لهم عدة اتهامات وأحالتهم للجنايات.

النيابة وجهت للمتهم الأول جريمة الإتجار بالبشر

وكانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قررت إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد يوم 5 فبراير الجاري لأولى جلسات المحاكمة، وذلك في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، والمقيدة برقم 25 كلي غرب طنطا، وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين هم، «إبراهيم. م. ا. ا»، 17 سنة، طالب، محبوس، و«محمود. ر. ا. م»، 21 سنة، عامل، محبوس، و«إسماعيل. ب. ا. ب»، 20 سنة، هارب، و«عبدالحميد. م. ا. ش»، 19 سنة، عامل، محبوس، و«عبد الحميد. ح. ا. ش»، 16 سنة، طالب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت، بأن استخدمها، لإتيان أفعال مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا، بإجبارها ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.