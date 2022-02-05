إجراءت جديدة للسفر إلى السعودية بدء من 9 فبراير لمواجهة كورونا

تبدأ المملكة العربية السعودية، تطبيق إجراءات جديدة في مواجهة فيروس كورونا، صباح يوم الأربعاء 9 فبراير، بحسب موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بهدف مواجهة الوضع الوبائي محليًا وعالميًا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية للمواطنين المواطنين داخل وخارج المملكة.

واشترطت المملكة لمغادرة المواطنين إلى الخارج، تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، على أن يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وألزمت المملكة جميع القادمين إليها بما في ذلك المواطنين بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستندات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وسمحت المملكة للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها - بعد مضي المدة دون الحاجة لإعادة الفحص:

1- 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2- 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

9 فبراير بداية التنفيذ

ومن المقرر أنَّ يجرى العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 9 فبراير 2022.

وكانت شركات السياحة بحسب ما ذكره فتحي غازي رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة لـ«القاهرة»، أكّدت جاهزية شركات السياحة على فتح الباب للعملاء الراغبين في أداء رحلات العمرة خلال الموسم الحالي والتي سيقتصر فيها تنظيم البرامج على أشهر رجب وشعبان ورمضان، بضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لأداء المناسك.

ومن المقرر أنَّ تنطلق أولى رحلات العمرة، خلال شهر فبراير الجاري، طبقًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار، بعد اعتماد الضوابط الرسمية للعمرة، وتبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 25 ألف جنيه، فيما ستصل أسعار برامج الـ5 نجوم إلى أكثر من 40 ألف جنيه.

ومن أهم الآليات والإجراءات التي يجب تأكيدها أن يكون جواز السفر الخاص بالمعتمر به ساري لمدة عام على الأقل، وضرورة أن يكون حاصلًا على أي من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة من المملكة العربية السعودية وكذلك أن يقدم شهادة معتمدة بالـ«pr code» من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه.