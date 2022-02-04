تعرف على الشروط الجديدة للسفر إلى السعودية ومغادرتها

تتواصل التغييرات في شروط السفر إلى السعودية إو مغادرة المملكة من فترة لأخرى، بحسب تطورات الوضع الوبائي في البلاد لفيروس كورونا، وقد يكون هناك تيسيرات أو قيود جديدة حسب هذا الوضع.

وتساءل كثيرون خلال الساعات الماضية عن تفاصيل الشروط الجديدة للسفر إلى السعودية، خصوصا وأن هناك أعداد كبيرة من المصريين في المملكة أو خارجها يخططون للسفر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أمس مجموعة جديدة من الشروط لدخول المملكة ومغادرتها، وتتعلق في أغلبها بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة لأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة المضادة لفيروس كورونا.

شروط السفر للملكة العربية السعودية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية تلك الشروط:

- الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر.

- يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً.

- إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد.

- تقديم فحص معتمد للمضادات السريعة لفيروس كورونا (COVID- 19 ANTIGEN TEST) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

- يستثنى من الشرط السابق من هم أقل من 8 أعوام.

- يجب في إطار الشرط السابق مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

- يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم للمملكة أو الدخول إليها بعد مدد معينة دون الحاجة لإعادة الفحص:

- 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

- 10 أيام من تاريخ سحب العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

نائب رئيس اتحاد المصريين لـ«الوطن»: ندعم إجراءات المملكة

وفي هذا السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، لـ«الوطن»، إن الاتحاد يدعم أي إجراءات تقوم بها المملكة في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «حنفي»، أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للوقاية من الفيروس، خصوصا مع ظهور متحور أوميكرون خلال الفترة الأخيرة، بل وظهور متحورات فرعية منه كذلك.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الشروط السابقة بداية من يوم الأربعاء المقبل صباحا.