5 عوامل تزيد من فرص الاستثمار في البورصة المصرية خلال 2022

تشهد أسواق المال منذ بداية عام 2022، موجة من الهبوط وحالة عدم اليقين، بعد اجتماع البنك البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير، الذي رأى حتمية التحول من السياسة التيسرية إلى المتشددة، كمحاولة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم عالميًا التي وصلت في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى على الإطلاق داخل منطقة اليورو.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية داخل أوروبا لها تأثير على أداء أسواق المال في المنطقة منذ بداية العام.

وأضاف «عطا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في ظل هذه التقلبات في أسواق المال العالمية وحالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن السوق المصري خلال عام 2022 قد يشهد أداء إيجابييا ويقود أسواق المنطقة، وأرجع ذلك إلى عده عوامل، هي:

جاذبية أسعار الأسهم

أشار مدير الاستثمار، إلى تداول أسعار الأسهم داخل البورصة المصرية، بأقل من قيمتها العادلة بكثير، مقارنة بأسعار الأسهم داخل بورصات المنطقة المجاورة، بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الخاصة بالربحية للشركات، وهو سبب لجاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين الأجانب والعرب خلال عام 2022

مكاسب محدودة للبورصة المصرية خلال2021

وأوضح أن البورصة المصرية خلال عام 2021 لم تشهد ارتفاعات كبيرة، مثل باقي أسواق المنطقة، والتي من بينها سوق أبوظبي الذي ارتفع بنحو 70٪، والسوق السعودي أيضًا الذي ارتفع بأكثر من 30٪، موضحًا أن السوق المصري شهد نشاطًا في الربع الأخير من العام بفعل طرح شركة أي فاينانس وصفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر سوديك، ومن ثم قد يكون للسوق المصري دور كبير في قيادة أسواق المنطقة خلال عام 2022.

نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة

يرى «عطا»، أنه مع اكتمال إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية، قد يكون لها دور كبير في تحريك السوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري.

الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية

أيضًا من بين العوامل، هو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قد يكون لذلك دور كبير في عمق البورصة المصرية وارتفاع أحجام التداول، وزيادة التنويع أمام المستثمرين الأجانب والعرب وجذب رؤوس أموال أجنبية وخصوصًا مع طرح شركات جيدة وبها فرص نمو، ومع الترويج والتسعير الجيد كل هذه العوامل ستساعد على زيادة عمق السوق.

تثبيت المركزي المصري الفائدة في اجتماعه الأخير

كما يرى مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن تثبيت البنك المركزي المصري الفائدة خلال الاجتماع الأخير، هو أمر إيجابي للبورصة المصرية، ويوضح أن معدلات التضخم داخل مصر لاتزال في الحدود الآمنة.