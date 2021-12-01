البورصة ترتفع بأولى جلسات ديسمبر وتحقق 2.5 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر ديسمبر 2021، على ارتفاعات جماعية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.21%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11420 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.68%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2163.66 نقطة، بينما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3148.67 نقطة مرتفع بنسبة 1.4%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.39%

وارتفع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.39%، ليغلق الجلسة عند 2029.33 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 392.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.170 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 105 أسهم، فيما انخفض 32 سهما فقط، واستقر 53 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يخترق مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11400، بدعم الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وتابع عيد، أنه مع استقرار المؤشر، بأعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 نقطة لأكثر من ثلاث جلسات، يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11600 نقطة، وفي حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي الأول 11400 ثم 11200 نقطة.

«إيجي إكس 70» يخترق مستوى المقاومة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2160، بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، ومع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للبيع بصافي 12.6 مليون جنيه للمصريين، و18.03 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 30.7 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.583 مليار جنيه، بمكاسب 2.54 مليار جنيه.