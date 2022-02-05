وائل جمعة يحتوي غضب محمد شريف في جلسة منفردة بعد أزمة الـ«12دقيقة»

عقد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، جلسة مطولة مع محمد شريف، مهاجم الفراعنة، داخل فندق الإقامة، الذي تقيم فيه بعثة الفراعنة في العاصمة الكاميرونية ياندوي، لرفع حالة اللاعب النفسية عقب وصول المنتخب للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية عبر بوابة الكاميرون، أصحاب الأرض والضيافة، بعد الإطاحة بهم من الدور نصف النهائي للبطولة.

وشدد «جمعة»، خلال جلسته المنفردة مع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، على أن خروجه مرة أخرى بعد 12 دقيقة في مباراة الكاميرون عقب الدفع به كبديل، أمر لا يقلل من شأنه على الإطلاق، خاصة أن ظروف المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح أمور فرضت ذلك التغيير، وطالبه بنسيان ذلك الأمر والتركيز في المباراة النهائية ضد السنغال.

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