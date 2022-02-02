حفل جماعي لتكريم العاملين في السياحة بالغردقة

حرصت مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، على تنظيم حفل جماعي لتكريم العاملين بالقطاع السياحي، وتم توجيه دعوات إلى أسرهم لحضور الحفل، الذي أقيم على الشاطئ، وقضاء «دي يوز» مجاناً بالفنادق والمنتجعات السياحية المشاركة، وذلك كنوع من التقدير للمجهود المبذول من العاملين في القطاع السياحي طوال الفترة الماضية، خاصةً في ظل ظروف جائحة كورونا، وكذلك خلق الانتماء لمكان العمل، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

لأول مرة حفل تكريم العاملين بالسياحة

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق السياحية تحرص دائماً على الابتكار وطرح أفكار جديدة لخدمة القطاع السياحي، لافتاً إلى أن مجموعة فنادق سياحية شمال مدينة الغردقة أعدت حفلاً ضخماً لتكريم العاملين في القطاع السياحي، وتم توجيه دعوات إلى أسرهم لحضور الحفل، الذي أقيم في أجواء عائلية.

فرق «أنيميشن» بزي «ملائكة وشياطين» في حفل تكريم العاملين

وأضاف «جمعة»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الحفل شمل فقرات فنية وموسيقية وترفيهية، بمشاركة فرق «الأنيميشن»، الذين ارتدى بعض أفرادها زي ملائكة، بينما ارتدي البعض الآخر زي الشياطين، وحرصت العائلات على اصطحاب أبنائهم، وكما ارتدى الأطفال أزياء الشياطين والملائكة، لالتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في أجواء من السعادة والبهجة.

وأوضح محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق أعدت حفلاً خصيصاً للعاملين بالقطاع السياحي، كنوع من أنواع التكريم على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة كورونا، التي أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير.

دعوة أسر العاملين لقضاء يوم بالفندق مجاناً

وأشار «أبو النصر»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنه تم دعوة جميع أسر العاملين لقضاء «دي يوز» على الشاطئ مجاناً، وعمل موائد خاصة لهذه المناسبة، لافتاً إلى أن مثل هذه الحفلات تعمل على خلق الانتماء إلى مكان العمل، ورفع الروح المعنوية، وتدفع إلى بذل مزيد من الجهد، خاصةً أن العاملين في القطاع السياحي هم واجهة التعامل مع السائحين الأجانب.

وأضاف أن قطاع السياحة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا كان له أثر كبير في عدم توقف القطاع عن العمل خلال فترة جائحة كورونا، وله الفضل في الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي توقف فيه العالم كله، حيث استقبلت الفنادق السياحية ملايين السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية منذ جائحة كورونا.