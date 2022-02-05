أسعار الذهب تحقق مكاسبا أسبوعية بـ1.2% مع استمرار الضغوط التضخمية

حققت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعات في تعاملات جلسة متقلبة، يوم الجمعة، حيث زادت مخاوف التضخم في تخفيف الضغط من ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة بشكل مفاجئ، مما زاد من الطلب على المعدن.

ارتفاع الأسعار

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1808.3 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من تعاملات الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1807.8 دولار.

ارتفاع الأسعار 1.2% خلال الأسبوع

فيما نجح المعدن الأصفر، في تحقيق مكاسب أسبوعية لترتفع أسعار الذهب خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بنسبة 1.2%.

استمرار الضغوط التضخمية

ومع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد من التوقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ إجراءات لمحاربته، وهو ما يزيد من قوة الدفع التي نشهدها في سوق الذهب بدعم من تلك الضغوط التضخمية، وفقاً لـ«CNBC».

بيانات الوظائف الأمريكية

وأثارت قفزة غير متوقعة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير، مخاوف بشأن التضخم وأثقلت معنويات المستثمرين بشأن المخاطرة، حيث أظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

وسجلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات القياسية أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة حالة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار النفط عند أعلى مستوى في 7 سنوات

فيما ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وهو أيضاً ما زاد من الضغوط التضخمية الحالية.

الذهب تحوط من التضخم

يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم ، لكن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.