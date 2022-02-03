بعد تراجع الذهب 16 جنيها.. تجار الصاغة يطالبون المواطنين بتخزين الشبكة

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 16 جنيها خلال 10 أيام، ما دعا محلات الصاغة إلى توجيه نصيحة للموطنين الراغبين فى الزواج بتخزين الشبكة، والراغبين في الاستثمار بشراء المشغولات الذهبية عيار 21 والسبائك الصغيرة والاحتفاظ بها حتى ارتفاع السعر وبيعها ويمكن لهم التزين للاستفادة من تراجع الأسعار.

25 % مكاسب جرام الذهب 2021

وأكد التجار أن جرام الذهب بالرغم من تذبذب سعره خلال العام الماضي 2021 إلا أنه حقق مكاسب تتجاوز الـ25%، وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق: «نطالب المواطنين بالشراء الآن بعد أن فقد الذهب ما يقرب من 16 جنيها خلال الأيام العشر الماضية، وبالتالي فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للشراء ولكن من خلال محلات الصاغة الموثوق بها والتي يمكن شراء الذهب من خلالها»، مشيراً إلى أنه في المقابل هناك ضرورة لتجنب شراء الذهب في حالة ارتفاع أسعاره.

ومن جهته أكد رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب يطلق عليه الاستثمار طويل الأمد لذلك لا ننصح بالاستثمار في الذهب إذا كان لديك فائض وأفضل وقت للاستفادة منه 6 أشهر وذلك حتى لا تتعرض لخسارة تكلفة المصنعية والتخزين، خاصة لو كان البيع في فترة انخفاض سعر الذهب.

وأضاف: «للمبتدئين ننصحهم بالاطلاع على أخبار البورصات العالمية لتداول المعدن النفيس و بشكل خاص على أخبار الاقتصاد الأمريكي، وخاصة تلك الأخبار التي تؤثر على سعر الذهب أو الدولار الأمريكي، لان هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، ولابد للمواطن الراغب في شراء الذهب أن يحدد الربح المراد تحقيقه من وراء اقتناء واستثمار الذهب».

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعاتها اليوم الخميس فى بداية التعاملات ليباع جرام الذهب عيار24 بسعر تراوح ما بين 905 و907 جنيهات، وعيار 21 بسعر 792 و794 جنيها، وسجل عيار 18 سعر تراوح بين 679 و681 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة بلغت حوالي 0.14% لتباع الاوقية 1.804.35 دولار تقريبا، وتراجعت أسعار الذهب بسبب عامل العرض والطلب، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.