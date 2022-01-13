إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال 5 أشهر

أعلنت الاعلامية هبة رشوان توفيق إصابة والدها، الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمرة الثانية بعد إصابته الأولى به منذ نحو 5 أشهر، والتزامه ببروتوكول العلاج في منزله نافيةً كل الأخبار التي انتشرت عن نقله للمستشفى.

هبة رشوان: والدي أصيب بكورونا بعد مقابلة مديحة حمدي

وقالت «هبة» في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي الأعزاء.. محبيتش أزعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بكورونا، وعلي فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين، لكن حرارته ارتفعت أمس، لكنها الحمد لله خفيفة، دي تاني مرة يصاب بكورونا، المرة السابقة من خمس شهور في وقفة عيد الأضحى».

هبة رشوان: والدي حالته مستقرة ولم يدخل المستشفى

وأضافت: «عموما أعتذر عن الإطالة.. اضطريت أكتب لأن أحد الأصدقاء سألني علي الخاص ورفض يقول مصدره، فوجئت بوالدي بيجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتبت الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة إنه تم نقله للمستشفى، هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد بروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة.. وما دام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله».