تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra: شاهد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2022، أمام نظيره نادي مزنتيري، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، و7:30 مساء بتوقيت السعودية، ما جعل عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي النادي الأهلي يبحثون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra، والتي أعلنت أنها ستبث مباريات كأس العالم للأندية 2022 مجانا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث كثيرًا عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra، ما جعل «الوطن» في إطار اهتمامها وحرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، ترصد من خلال هذا التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra لمشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري اليوم السبت، والذي جاء كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

أعلنت القناة عن بث مباريات كأس العالم للاندية مجانا، لتبد أولى مباريات النادي الأهلي اليوم في البطولة في تمام الساعة 6:30 بـ مباراة الأهلي ومونتيري مساء، وجاءت تردد القناة كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحي الخطأ: 6/5

بطولة كأس العالم للأندية

وعن بطولة كأس العالم للأندية، فيشارك بها 7 فرق مختلفة، ويشارك بها بطلًا واحدًا عن كل قارة، تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، وبالنسبة لتلك الفرق فهي «النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، الهلال السعودي بطلا دوري أبطال قارة آسيا، تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف».

ويشارك أيضًا في البطولة الفرق التالية «بالميراس البرازيلي بطل الكوباليبردوريس بأمريكا الجنوبية، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي للمحترفين باعتبارها الدولة المنظمة للبطولة، بيراي تاهيتي بديلا لأوكلاند سيتي بعد انسحابه من المشاركة في البطولة هذا العام».