حملات مكثفة بمواقف السيارات لضبط المتلاعبين بتعريفة الركوب في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إنتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود

كما وجه المحافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، تزامناً مع تحريك أسعار الوقود بإرتفاع البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور ،بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي السياق نفسه، شنت مديرية التموين حملات مفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود داخل المحطات وعدم التلاعب بأسعار المواد البترولية..

وأثناء مرور الحملات التموينية تمكنت إدارة تموين كفر صقر من تحرير المحضر رقم 1405 جنح كفر صقر ضد صاحب أحد محطات تموين السيارات، لتلاعبه في الكميات المنصرفه من بنزين 80 في سجل 21 بترول، بكمية قدرها 6 آلاف لتر بنزين 80، وتم التحفظ على سجل 21 بترول، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين، أنه لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من المواطنين بعد تحريك أسعار الوقود أو تعطل المخابز ، مشددة على الإدارات التموينية بالمتابعة الدورية علي محطات الوقود للاطمئنان على حركة المواد البترولية ومدى توفرها لسد إحتياجات الجمهور، ومواجهة أي مخالفات وحل أي مشكلات أو شكاوى فوراً.