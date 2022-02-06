سعر الدولار اليوم الأحد 6-2-2022 في البنوك المصرية

تحرص البنوك بشكل دائم ومستمر على تحديث أسعار بيع وشراء العملات المختلفة، للراغبين في متابعة أسعار العملات، ويعد سعر الدولار من أكثر العملات التي يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها، فضلا عن أنّه أكثر العملات تداولا حول دول العالم.

ونظرا لأهمية سعر الدولار بالنسبة للمواطنين، تحرص «الوطن» يوميا على تقديم ما يرغب المواطنون في مطالعة أخباره، ونرصد من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 6 فبراير، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنّه سجّل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.