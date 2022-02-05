استقرار سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة مدعوما بتراجع الدولار

استقر سعر بيع الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي، اليوم السبت، مع إجازة البورصات العالمية، عقب ارتفاع سعره أمس الجمعة، مدعومًا بتراجع الدولار وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق.

عوامل تتحكم في سعر الذهب عالميًا

وتتحكم في أسعار الذهب عدة عوامل منها عامل العرض والطلب، والتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهاتان القاعدتان تتمّ مراعاتهما بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زاد سعر الذهب كما يؤثر فى سعر المعدن الأصفر سعر الفائدة والتقلبات الجيوسياسية.

1% ارتفاعا في سعر الذهب الأسبوع الماضي

وصعد سعر الذهب في نهاية الأسبوع الماضي متأثرًا بالمخاوف من التضخم المتزايدة في تخفيف ضغط ارتفاع الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات الوظائف الأمريكية

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1808.9 دولاراً للأونصة، ليسجل المعدن النفيس صعوداً بنحو 1% خلال الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت مع تراجع الدولار خلال تداولات الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الذي تتوقع الأسواق أن تؤثر على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

واستقرت أسعار الذهب محليًا في محلات الصاغة، اليوم السبت، ليباع عيار 24 بسعر يتراوح بين 906 جنيهات، وعيار 21 بسعر 793 جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 680 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت سعر الأوقية اليوم السبت استقرارًا لتباع بسعر 1807.43 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 58.11 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.26 دولار، وبيع عيار21 بسعر 50.84 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 43.58 دولار.