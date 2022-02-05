يسرا عن مشاركتها بمشهد في «البحث عن علا»: «استمتعت جدا»

عبّرت الفنانة يسرا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «البحث عن علا» للمخرج هادي الباجوري، إذ شاركت كضيف شرف خلال إحدى حلقات العمل المعروض على منصة «نتفليكس»، ونشرت صورة من الكواليس المشهد الذي قدمته تجمعها ببطلة المسلسل هند صبري، بالإضافة إلى شيرين رضا وندى موسى.

وقالت يسرا في التدوينة التي نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل (البحث عن علا) مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري، استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

وبدأت منصة «نتفليكس» عرض مسلسل «البحث عن علا» في 2 فبراير الجاري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هند صبري، وهاني عادل، سوسن بدر، ومحمود الليثي وندى موسى، من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، ويسرا وشيرين رضا.

ويعرض المسلسل في 6 حلقات، حياة «علا عبد الصبور» التي سبق وقدمتها هند صبري منذ 10 سنوات في مسلسل «عايزة أتجوز»، ولكن الأحداث في العمل الجديد تدور حول «علا» التي تحاول إعادة اكتشاف حياتها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك وسط المسؤليات الملقاة على عاتقها، وحقق المسلسل منذ عرضه ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور.

يسرا في العزل المنزلي بسبب كورونا

وعلى الجانب الآخر، تقضي الفنانة يسرا وقتها في العزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أنَّ تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، بعد تعافيها من الإصابة، وأوضحت في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ حالتها مستقرة.

وأكّد منتج المسلسل جمال العدل في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنَّ التصوير لم يتأثر بإصابة يسرا، إذ يواصل المخرج عمرو عرفة تصوير مشاهد باقي الأبطال لحين تعافي الفنانة الكبيرة.