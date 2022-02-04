خالد النبوي ضيف شرف إحدى حلقات مسلسل «البحث عن علا»: «دور ممتع»

كشف الفنان خالد النبوي، عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل «البحث عن علا» مع الفنانة هند صبري بالجزء الثاني من مسلسل «عاوزة اتجوز» الذي يعرض على منصة «نتفليكس»، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

خالد النبوي ضيف شرف في «رحلة البحث عن علا»

وعلق الفنان خالد النبوي، عن سعادته بمشاركته كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل «البحث عن علا»، مع هند صبري، من خلال حسابه عبر «إنستجرام»، ناشرا صورة برفقة صبري، من كواليس المسلسل.

وأوضح خالد النبوي، أنه يشارك كضيف شرف بدور «طارق ذهني»، في مسلسل «البحث عن علا»، وأعرب عن سعادته بهذه الحلقة، وتمنى النجاح لكل فريق العمل، قائلا: «طارق ذهني ضيف علا عبدالصبور في (البحث عن علا)».

وتابع «النبوي» في منشوره قائلا: «كان ممتع إني أكون جزء من (البحث عن علا)، وأتمنى النجاح لكل صناع العمل»، وتفاعل عدد من المتابعين مع المنشور معلقين عن فرحتهم بظهوره في العمل.

إشادات من متابعي خالد النبوي

وجاءت أبرز التعليقات على منشور خالد النبوي: «أحلى ضيف ده ولا إيه؟ هو كان فعلا ممتع، وكان ليه دور مهم في رحلة علا»، بينما قالت إحدى المتابعات: «بحبك ياراقي ياشيك، دورك يجنن في المسلسل »، وعلقت أخرى: «السكر بزيادة والله شكلا ومضمونا».

وعلق آخر قائلا: «أكيد حيكون ظهور مميز ومختلف يا نجم النجوم»، وأضاف آخر معلقا: «تحفة كالعادة»، وأشاد آخرون معلقين: «كنت رائع كالعادة أوي بجد».