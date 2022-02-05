انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ35.. وشكري يلتقي رئيس وزراء فلسطين

على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الـ35، التي انطلقت اليوم، التقى الوزير سامح شكري بالدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، لبحث مستجدات الشأن الفلسطيني وتأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبما ذكر الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على موقع التواصل «تويتر».

وانطلقت فعاليات القمة الإفريقية الـ35، اليوم السبت، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، تحت شعار بناء المرونة في القارة الإفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل مصر في القمة وزير الخارجية سامح شكري، حسبما أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نحن بحاجة أكثر إلى التنسيق

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، خلال كلمته الافتتاحية، إن المنظمات التابعة للاتحاد الإفريقي بحاجة أكثر إلى التنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هناك فجوة تتضح بشأن القرارات.

ولفت فقي، على سبيل المثال، إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي اتخذ قرارات بعينها حيال دولة مالي في أعقاب التغييرات غير الدستورية، بينما اتخذت منظمة الإيكواس «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، قرارات أخرى ما يعكس الضرورة الملحة للتنسيق مع المفوضية والإقرار بوجود فجوة في التنسيق وضرورة العمل على توطيد مفهوم تبعية المنظمات المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي.

وتابع فقي: «من المهم أن تقدم قمتنا هنا الإيضاحات اللازمة لتجنب أي انحراف ضار في عمل بنيتنا السياسية والأمنية».

فقي: الوضع الأمني في إفريقيا اليوم يتسم بانتشار الإرهاب

ونبه فقي إلى أن الوضع الأمني في القارة يتسم اليوم بانتشار الإرهاب والعودة الخطيرة للتغيرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في القارة الآن يستدعي نهجًا جديدًا حقيقيًا يجب أن يراعي هيكل السلام والأمن وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار في إفريقيا، لافتا إلى أن التفاعلات الحادثة في القارة يرجئ المشروع الرائد «إسكات البنادق» إلى وقت غير معلوم.

وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي - في بيان - أن جلسات القمة تعقد على مدار يومي «5-6 فبراير» ومن المقرر أن تتناول القمة تقرير حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتقرير حول التقدم في استجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة «كوفيد-19» في إفريقيا والانتخابات وتعيين قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي لدولة السنغال.