في ذكرى ميلاده.. قصة رفض فاروق الفيشاوي العمل مع عادل إمام:«قلم» السبب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 5 فبراير من عام 1952، ويحظى بحب كبير بين جمهوره في الوطن العربي بعدما قدم خلال رحلته مع الحياة الفنية، الكثير من الأعمال التي ظلت عالقة في أذهان محبيه.

وفي وسط هذه الحياة الفنية الكبيرة كان للفنان فاروق الفيشاوي العديد من المواقف مع كبار النجوم وكان من بينهم الزعيم عادل إمام الذي رفض الأول العمل معه في البداية لسبب سنوضحه خلال السطور التالية.

فاروق الفيشاوي يرفض العمل مع عادل إمام

كان كشف الفنان فاروق الفيشاوي في لقاء تليفزيوني سابق مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج «صاحبة السعادة»، أنه رفض العمل مع الزعيم عادل إمام في البداية، قائلا: «أنا اعتذرت عن دورى في فيلم المشبوه في الأول لأني كنت لسه طالع من مسلسل بابا عبده وأدوار جافة بقى في التليفزيون».

وتابع الفيشاوي: «والمفروض إني رايح سينما بقى وهمسك عادل إمام وهديله قلم سمع في الدنيا كلها فأنا خفت على روحي وقتها، البطل الشعبي العظيم النجم اللي اسمه عادل إمام دا هبهدله وبتاع الناس مش هتقبلها منى فاعتذرت للأستاذ واصف فايز».

فاروق الفيشاوي يعود للعمل مع عادل إمام

وأضاف «الفيشاوي»، أن بعد اعتذاره استدعاه المخرج سمير سيف، وأخبره بأنه رجل يفهم في السينما والدراما جيدا وأن هناك مشهدا داخل هذا العمل سيجعل الجمهور يصفق له بسببه وبالفعل أقنعه وعاد للعمل في الفيلم مرة أخرى.

وكشف «الفيشاوي» أن هذا المشهد هو عندما سينقذ الطفل الصغير ضمن أحداث فيلم «المشبوه» في نهاية الفيلم، وأنه بالفعل بمجرد عرض هذا المشهد وجد الجمهور في السينما يصفقون له.

وبعد ذلك تعددت الأعمال الفنية التى شارك فيها مع الزعيم عادل إمام وأصبح بينهم ثنائي جيد في السينما.