في ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوي.. قرر تحدي السرطان فهزمه المرض اللعين

في ذكرى ميلاد الراحل فاروق الفيشاوي، نسرد لكم قصة صراعه مع مرض السرطان، الذي تعهد بالانتصار عليه، ولكن هزمه المرض بنهاية المطاف.

كشف الفنان فاروق الفيشاوي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، متعهدا بالانتصار عليه.

وقرر الفيشاوي أن يصرح عن مرضه بنفس راضية وابتسامة شامخة وأمل كبير وتعهد بالانتصار على المرض، مؤكدا أنه يسعى بكل جهده لهزيمة المرض، وذلك خلال كلمته بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2018.

وصرح فاروق الفيشاوي عن اكتشافه لمرض السرطان، خلال قضاء عطلة صيفية بالساحل الشمالي مع العائلة، والأصدقاء، ولكنه شعر بإرهاق شديد، وقرر الذهاب إلى الطبيب، وإجراء بعض الفحوص والتحاليل الطبية، والتي بناءً على نتائجها التي أكدت إصابته بالسرطان، موضحا أن الطبيب المعالج كان حريصاً على التحدث معه بصراحة، لأنه صديقه، وكشف عن تفاصيل مرضه، وطلب منه البدء بالعلاج، وذلك خلال تصريحاته في إحدى وسائل الإعلام.

الراحل تلقى خبر إصابته بالسرطان هادئا وساخرا ومتحديا.. ولكن هزمه المرض

وأضاف الراحل فاروق الفيشاوي خلال لقائه، أنه قرر التصالح مع المرض، وأخذ الخبر بهدوء تام، وبسخرية بعض الشيء، ما أزعج الطبيب رد فعله، صارخا بوجه أنا بتكلم جد، وتابع الفيشاوي، أنه أخبر الطبيب أنه سوف يتعامل مع المرض على أنه مجرد شعور بالصداع.

وأكد الفيشاوي، خلال تلاقيه الخبر بإصابته بالسرطان، أنه قرر الانتصار عليه، وكان لديه يقين بذلك، وأن خلال شهور سوف يهزمه، مؤكدا أنه لم يحزن ولم يصب بالصدمة، بل على العكس، شعر بقوة عظيمة في داخله، وأنه قادر على تحدّي هذا المرض.

ولكن توفي فاروق الفيشاوي بعد عام من إعلانه بالمرض، أو بالأحرى بعدة شهور حيث رحل في مايو عام 2019، بعد انتصار السرطان عليه.