بعد متابعة وزير الإسكان لها.. أهم المعلومات عن مدينة رشيد الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، والتي تعد مدينة من أحدث المدن التي تنفذها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

وتقع مدينة رشيد الجديدة في موقع متميز حيث تقع من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو.

ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان «السياحي - المتوسط - الاجتماعي»، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والمشاريع الاستثمارية.

معلومات عن مدينة رشيد الجديدة

وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات عن مدينة رشيد الجديدة:

1. تقع مدينة رشيد الجديدة على سطح البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد عند مصب فرع رشيد وتمتد ناحية الغرب إلى أن تصل إلى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو.

2. تبعد المدينة عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 10 كم

3. تتمتع المدينة بواجهة شاطئية يبلغ طولها 10 كم تقريباً على ساحل البحر المتوسط

4. مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر بمساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

5. تم تخصيص مساحة 35 فدانا لإنشاء جامعة رشيد.

6. تضم المدينة محطة تحلية مياه البحر لتغذية المرحلة الأولى بطاقة 2000 م3/ يوم.

7. كما أنه المقرر إقامة محطات محولات كهرباء لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية

8. وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة

الهدف من إنشاء مدن جديدة

هناك العديد من الأهداف وراء إنشاء المدن الجديدة ومن أهمها خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، والعمل على إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل، ومد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.