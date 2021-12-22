86.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بصعيد مصر: مدن جديدة ومحطات مياه وصرف صحي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية التنموية داخل محافظات الصعيد، وتنوعت ما بين محطات معالجة مياه الشرب ومدن سكنية وتطوير مناطق غير آمنة، وتأتي أبرز تلك المشاريع مدينة ناصر غرب أسيوط، التي توليها الدولة اهتمام كبيرًا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق.

وشملت المدينة تنفيذ شبكات المرافق الأساسية، بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إسكان بتكلفة 1.1 مليار جنيه، حيث بلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة بين «2014 -2021» حوالي 86.5 مليار جنيه.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، داخل محافظات صعيد مصر.

مشروعات تحقيـــق التنميــة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر

تتخلص تلك المشروعات في ثلاثة محاور، هم:

1- المحور الأول يكمن في الارتقاء بجودة الحياة، بتكلفة إجمالية 50.4 مليار جنيه.

2- المحور الثاني وهو رفع كفاءة المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 23.7 مليار جنيه.

3- المحور الثالث، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 12.4 مليار جنيه.

حجم الاستثمارات بصعيد مصر مقسمة على القطاعات المختلفة

1- تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

2- توفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة.

3- تطوير المناطق غير الآمنة.

4- توفير خدمات اجتماعية مختلفة.

5- رفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور جديدة.

6- توفيـــر السكـــن اللائق الميسر «سكن لكل المصريين»، بإجمالي 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

7- تطويـــر المناطـق غيـر الآمنة، بإجمالي 115 منطقـــة، 45 ألف وحـــدة سكنيـــة، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

مشروعات مياه الشرب على مستوي محافظات الصعيد

- عـــدد المشروعات المنفذة 121 مشروعًا.

- عــدد المشروعات الجاري تنفيذها 78 مشروعًا.

مشروعات مياه الصرف الصحي

- عدد المشروعات المنفذة 224 مشروعًا.

- عــدد المشروعات الجاري تنفيذها 222 مشروعًا.

مشروعــــات محطات المعالجة بمحافظات الصعيد

- إجمالي عدد المشروعات 60 محطة معالجة، بطاقة 4.1 مليون م3/يوم.

- تنفيذ 22 محطة معاجلة ثلاثية بطاقة 640 ألف م3/ي، وبتكلفة 4.4 مليار جنيه.

- تنفيذ 38 محطة معالجة ثنائية مطورة بطاقة 760 ألف م3/ي، وبتكلفة 5.4 مليار جنيه.