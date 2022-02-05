دعوى لإلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات

أقام عمر هريدي، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، وبصفة مستعجلة، دعوى بسبب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنهم نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة.

الدعوى تطالب بالتحقق من خلو المرشحين من الأمراض

وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح»

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

أسباب الطعن

كما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».

وذكرى الدعوى، أنَّه نظرًا لخطورة الدور المجتمعي لمن يشغل تلك الوظائف الهامة في العمل العام أصبح من قبيل الواجب الحتمي ألا يتم السماح بالتصدي لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن يتوافر فيه الشروط المتطلبة لأدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعي أهلا للثقة والاعتبار متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذى يمنحه القدرة على الاضطلاع بمهام تلك العضوية ومسؤولياتها».

واستكملت الدعوى: «كما أصبح وأضحى وأمسى من الواجب توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في ذلك المرشح بمعناه الواسع، وأبرز مظاهر ذلك الشرط ألّا يكون المرشح من متعاطي المخدرات والمسكرات».