القضاء يلزم «ولي أمر» بدفع 55 ألف جنيه مصاريف مدارس

قضت محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 18 بإلزام أب بدفع 55 ألف جنيه عن العام الدراسي 2021-2022 وكذا قيمـة الاشتراك في سيارة المدرسـة عـن نفس العـام الدراسي.

حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة، في حيثياتها، وحيث أنـه مـن المستقر عليه بقضاء محكمتنا العليـا أنـه «تقدر نفقة الصغير بقدر وسع أبيـه ومـا يليق بأمثالـه الـرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجـلا كـان أو امرأة غنـى بقنـي ولـده الـذي تجب عليه نفقته، وكـان الدستور قـد كـفل مجانية التعليم بمؤسسات الدولة التعليمية إلا أنـه لـم يحظـر وجـود المؤسسات التعليمية الخاصـة فـي ظـل السياسة التعليمية للدولة والضوابط التربوية المقررة وقد نظم المشرع التعليم الخاص في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وكانت المؤسسة التعليمية التي ألحقت المدعية الصغيرتين بها مؤسسة تعليمية خاصـة لـم ينـع عليهـا المدعي عليـه عـدم توافر الشروط والضوابط المقررة وكانت المحكمة وقد وقفت على الحالة المالية للمدعي عليـه.

المحكمة تقر حق الطفلة في النفقات

وحيـث كـان مـا تقـدم وكانت هذه المحكمـة بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة اليها قد ثبـت لـهـا مـن أوراق الدعوى ومستنداتها ان الصغيرة ملك المطالب لهـا المصاريف التعليمية تتوافر به شروط استطاقه النفقات على أبيه وقد وقفت المحكمة على حالة المدعى عليه المالية من الأوراق المرفقة بالدعوى فـي ضـوه مـا ثبت لها من يسار للمدعى عليه من قبل مفردات وإفادة جهة عمل المدعي عليه سالف البيان.

صمروفات التعليم احد عناصر النفقة

ولمـا كـانـت مصروفات التعليم هـي أحـد عناصر النفقـة سـيـان مـا كـان الصغير فـي احـد المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة المصرح بها من الدولة حيث أن المحكمة تقدر مصروفات التعليم وقفـا لمـا وقفـت عليـه مـن يسار ودخل المدعى عليه وثبت للمحكمة سداد تلك المصروفات محل المطالبة بموجب افادتي مدرسة التربية الحديثة سائلة البيان بعاليه ومـن ثـم تقضي فـي ضـوه ذلك كلـه فـي الطلبات محل الدعوى وبالقدر اللائق للمثل وبما لا يتناسب مع دخل ويسار المدعى.