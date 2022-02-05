رفع 15.5 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال 25 يوما في الشرقية

كثفت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أعمالها لرفع المخلفات من مراكز ههيا الزقازيق وأبوحماد وأبوكبير وفاقوس وحي أول الزقازيق، في ظل تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ونواتج الردش ومخلفات الترع، وبلغ ما تم رفعة خلال شهر يناير الماضي (15500) طن قمامة ومخلفات، بواقع (775) نقلة، خلال 25 يوم عمل.

إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة.

قمامة ومخلفات مبان

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة رفعت (15500) طن قمامة ومخلفات مباني بنطاق المحافظة، منها (1840) طن قمامة وردش من النقطة الوسيطة بمركز ههيا، بواقع (92) نقلة، إضافة لرفع (8800) طن قمامة وردش ومخلفات تطهير الترع من طريق (ميت غمر – أبو الأخضر - كفر الحمام - العصلوجي – القنايات) بمركز الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.